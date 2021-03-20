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المنتخب يرد على الانتقادات بعد ضم خماسي بيراميدز

السبت 20/مارس/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أعرب أحد أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر، عن غضبه الشديد من الإنتقادات اللاذعة التى يتعرض لها الجهاز، بعد ضم خمسة لاعبين من فريق بيراميدز، فى قائمة الفراعنة خلال معسكر مارس الحالي.

وصرح المصدر: ان الهجوم على المنتخب بسبب ضم 5 لاعبين من بيراميدز، غير مبرر، مشيرًا إلى ان هؤلاء اللاعبين الأفضل في الفريق، بعد ظهورهم بمستوي جيد في الدوري المصري، وبطولة الكونفدرالية.

وأشار: وجود الخماسي لأسباب فنية بحته، ويستحقون التواجد في المنتخب الوطني، حيث من الطبيعي تواجد على جبر وأحمد أيمن منصور في خط الدفاع.

بالإضافة إلي تواجد عمر جابر في ظل إصابة أحمد توفيق، وتواجد الثنائي إسلام عيسي ومحمد فاروق، على حساب المصابين عبدالله السعيد ورمضان صبحي.

وأتم: نرفض التشكيك فى اختيارات العناصر التي تمت ضمها، ولدينا ثقة كبيرة فى إمكانياتهم وقدرتهم، لتقديم أفضل ما لديهم فى الفترة القادمة.

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