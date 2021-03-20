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ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم السبت

السبت 20/مارس/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يحتل فريق أتليتكو مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الـ 28، وبعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين فقط.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على سيلتا فيجو في هذه الجولة، على ملعب بالايدوس غدًا السبت في مباراة قوية، ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الليغا الإسبانية حتي الآن، وجاء على النحو التالي:

المركز الأول: أتليتكو مدريد، 63 نقطة.
المركز الثاني: برشلونة، 59 نقطة.
المركز الثالث: ريال مدريد، 57 نقطة.
المركز الرابع: إشبيلية، 54 نقطة.
المركز الخامس: ريال سوسيداد، 45 نقطة.
المركز السادس: ريال بيتيس، 42 نقطة.
المركز السابع: فياريال، 40 نقطة.
المركز الثامن: غرناطة، 36 نقطة.
المركز التاسع: ليفانتي، 35 نقطة.
المركز العاشر: سيلتا فيغو، 34 نقطة.
المركز الحادي عشر: أتليتك بلباو، 34 نقطة.
المركز الثاني عشر: فالنسيا، 30 نقطة.
المركز الثالث عشر: أوساسونا، 29 نقطة.
المركز الرابع عشر: قادش، 29 نقطة.
المركز الخامس عشر: خيتافي، 28 نقطة.
المركز السادس عشر: بلد الوليد، 26 نقطة.
المركز السابع عشر: إليتشي، 24 نقطة.
المركز الثامن عشر: ديبورتيفو ألافيس، 23 نقطة.
المركز التاسع عشر: إيبار، 22 نقطة.
المركز العشرين: هويسكا، 20 نقطة.

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