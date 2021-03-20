ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم السبت

يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفًا، بعد مرور 27 جولة.





ويعد ميسي سبب رئيسي في عودة البارسا، إلي المنافسة مجددًا على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن كان بعيد بعض الشيء في الدور الأول من المسابقة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر أتليتكو مدريد.





ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني، قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الليغا.





المركز الأول: ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، برصيد 21 هدف.

المركز الثاني: لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد، برصيد 18 هدف.

المركز الثالث: يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، برصيد 15 هدف.

المركز الرابع: جيرارد مورينو مهاجم فياريال، برصيد 15 هدف.

المركز الخامس: كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، برصيد 15 هدف.

المركز السادس: أليكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد، برصيد 12 هدف.

المركز السابع: روجر مارتي مهاجم ليفانتي، برصيد 11 هدف.

المركز الثامن: خوزي موراليس مهاجم ليفانتي، برصيد 10 أهداف

المركز التاسع: ميكيل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد، برصيد 10 أهداف.

المركز العاشر: اياغو اسباس مهاجم سيلتا فيجو، برصيد 9 أهداف.



