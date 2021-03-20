موعد مباراتي الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في آخر جولتين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، على الترتيب، بالإضافة إلى أطقم التحكيم.





الاتحاد الإفريقي أبلغ النادي الأهلي بشكل رسمي بموعد اللقائين، حيث سيلاقي الأحمر نظيره المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الثالث من شهر أبريل المقبل، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.





كما يواجه سيمبا التنزاني في القاهرة، يوم التاسع من شهر أبريل المقبل، والذي سيكون بقيادة الحكم الجزائري مصطفى غربال.





جدير بالذكر أن الأهلي كان تمكن من تحقيق الفوز أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء الماضي، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ في المركز الأخير بنقطة واحدة.



