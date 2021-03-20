Advertisements

موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في دور الثمانية بالدوري الأوروبي

السبت 20/مارس/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
أقيمت مساء الأمس قرعة الدور ربع النهائي من عمر بطولة الدوري الأوروبي، والتي أسفرت عن مواجهة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره غرناطة الإسباني.

وجاء قرعة دور الثمانية كالتالي:

1- غرناطة الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي.

2- أرسنال الإنجليزي × سلافيا براغ التشيكي.

3- أياكس الهولندي × روما الإيطالي.

4- دينامو زغرب الكرواتي × فياريال الإسباني.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد أمام نظيره غرناطة يوم الثامن من شهر أبريل المقبل، على ملعب لوس كارمينيس بإسبانيا.

في حين ستقام مباراة الإياب أمام غرناطة، يوم 15 من نفس الشهر، على ملعب أولد ترافورد.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 13 ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 13 ساعة

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

شارع المعز يعود إلى رونقه.. جولة الفجر في الشارع التراثي ليلًا (صور)

منذ ساعة الا ربع

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 15 ساعة

حورية فرغلي تعلق على صورة تزعم خضوعها لعملية جراحية.. فماذا قالت؟

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بتدعيم هذا المركز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

07:10 م

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

05:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار