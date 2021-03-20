موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في دور الثمانية بالدوري الأوروبي

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في دور الثمانية بالدوري الأوروبي
السبت 20/مارس/2021 - 08:00 ص
غدير أحمد
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أقيمت مساء الأمس قرعة الدور ربع النهائي من عمر بطولة الدوري الأوروبي، والتي أسفرت عن مواجهة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره غرناطة الإسباني.
وجاء قرعة دور الثمانية كالتالي:
1- غرناطة الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي.
2- أرسنال الإنجليزي × سلافيا براغ التشيكي.
3- أياكس الهولندي × روما الإيطالي.
4- دينامو زغرب الكرواتي × فياريال الإسباني.
ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد أمام نظيره غرناطة يوم الثامن من شهر أبريل المقبل، على ملعب لوس كارمينيس بإسبانيا.
في حين ستقام مباراة الإياب أمام غرناطة، يوم 15 من نفس الشهر، على ملعب أولد ترافورد.
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