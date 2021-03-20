موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في دور الثمانية بالدوري الأوروبي

أقيمت مساء الأمس قرعة الدور ربع النهائي من عمر بطولة الدوري الأوروبي، والتي أسفرت عن مواجهة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره غرناطة الإسباني.





وجاء قرعة دور الثمانية كالتالي:





1- غرناطة الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي.





2- أرسنال الإنجليزي × سلافيا براغ التشيكي.





3- أياكس الهولندي × روما الإيطالي.





4- دينامو زغرب الكرواتي × فياريال الإسباني.





ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد أمام نظيره غرناطة يوم الثامن من شهر أبريل المقبل، على ملعب لوس كارمينيس بإسبانيا.





في حين ستقام مباراة الإياب أمام غرناطة، يوم 15 من نفس الشهر، على ملعب أولد ترافورد.



