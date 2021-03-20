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الكشف عن قائد الفراعنة في معسكر مارس

السبت 20/مارس/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أنه تم تحديد اللاعب الذي سيحمل شارة قيادة منتخب مصر عقب استبعاد عبد الله السعيد نجم بيراميدز من القائمة التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة.

ويقوم المنتخب الوطني باستعدادته لمبارتي كينيا وجزر القمر وذلك ضمن منافسات ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.

وأفادت التقارير الصحفية بأن عمرو السولية نجم الأهلي سيحمل شارة قيادة المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر في حالة مشاركته ويليه أحمد حجازي نجم اتحاد جدة السعودي ثم محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي وبعده محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الترتيب.

يذكر أن أول مباراة دولية شارك فيها السولية مع الفراعنة كانت أمام الكونغو الديمقراطية في 11 أغسطس 2010.

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