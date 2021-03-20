شاهد.. برومو مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم (فيديو)

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طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "ضد الكسر" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل2021.وأعلن عرضه على قناة cbc عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتينا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين وعدد آخر من الفنانين، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل