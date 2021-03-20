Advertisements

حورية فرغلي تعلق على صورة تزعم خضوعها لعملية جراحية.. فماذا قالت؟

السبت 20/مارس/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة حورية فرغلي، تزعم أن  هذا شكل وجهها بعد إجرائها عملية.

ونفت حورية فرغلي فى تصريحات صحفية قائلة"الصورة المتداولة قديمة من حوالى 6 سنوات، منذ أول عملية لي والتي كانت سببًا فى العمليات الأخيرة لي".

وأضافت: "الصورة كانت على صفحتي على فيسبوك ولكن بعد تهكير حساباتي الرسمية لم تعد لدي أى صفحات".

كانت آخر أعمالها فيلم "استدعاء ولى عمر" والذى تم عرضه في شهر ديسمبر من عام 2019، وبعدها اختفت تماماً ودخلت في عزلة بمنزلها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صورة سوشيال حورية فرغلي

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| مصر تتسلم شحنة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني بمطار القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 13 ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 10 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بتدعيم هذا المركز

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 17 ساعة

حورية فرغلي تعلق على صورة تزعم خضوعها لعملية جراحية.. فماذا قالت؟

منذ أقل من نصف ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

هل خضع كاظم الساهر لعمليات حقن "بوتوكس"؟

بايرن ميونيخ يعلن خضوع كوتينيو لعملية جراحية

حقيقة الصورة المتداولة لحورية فرغلي داخل غرفة العمليات

حقيقة إجراء حورية فرغلي عملية أنفها (صورة)

"قطع بعض عظام القفص الصدرى".. تفاصيل حورية فرغلي بأمريكا

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ حورية فرغلي.. اعرف الحكاية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

07:10 م

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

05:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار