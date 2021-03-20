حورية فرغلي تعلق على صورة تزعم خضوعها لعملية جراحية.. فماذا قالت؟





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة حورية فرغلي، تزعم أن هذا شكل وجهها بعد إجرائها عملية.ونفت حورية فرغلي فى تصريحات صحفية قائلة"الصورة المتداولة قديمة من حوالى 6 سنوات، منذ أول عملية لي والتي كانت سببًا فى العمليات الأخيرة لي".وأضافت: "الصورة كانت على صفحتي على فيسبوك ولكن بعد تهكير حساباتي الرسمية لم تعد لدي أى صفحات".كانت آخر أعمالها فيلم "استدعاء ولى عمر" والذى تم عرضه في شهر ديسمبر من عام 2019، وبعدها اختفت تماماً ودخلت في عزلة بمنزلها.