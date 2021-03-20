"حواديت الأراجوز" يبدأ أول عروضه خارج القاهرة اليوم





قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، إن عرض " حواديت الأراجوز" من إنتاج الفرقة يبدأ أول عروضه خارج القاهرة اليوم السبت ٢٠ مارس الجاري ، حيث يقدم العرض على مسرح قصر ثقافة سوهاج وحتى الجمعة المقبل ٢٦ مارس الجاري في تمام السابعة مساء وبالمجان.





ويأتي العرض ضمن خطة مشروع المواجهة و التجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، و هي الخطة التي وضعها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتنظمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال تحت ادارة الفنان محمد الشرقاوي.





يذكر أن عرض "حواديت الأراجوز" من تأليف راندة إبراهيم ، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف ، مجدي عبيد ، مصطفي عبد الفتاح ، خالد نجيب ، محمد البسيوني ، حمزة عبد الله ، عادل ماضي ،أشعار فوزى المليجى ، موسيقي وائل عوض ، ديكور وأزياء إيمان الشيخ ، ماسكات مجدي ونس ، إخراج محسن العزب.



