انطلاق عروض المسرح المتنقل بقرية قورتة بأسوان

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفاعليات للوصول بالمنتج الثقافي للقرى الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة الثقافية من خلال عروض المسرح المتنقل بقرى محافظة محافظة أسوان، حيث نظم فرع ثقافة اسوان قافلة ثقافية بقريه قورتة تستمر لمدة ثلاثة أيام.





بدأت فاعليات اليوم الأول بكلمة نجوى أحمد سيد مدير عام ثقافة اسوان، ثم كلمة صابر حسين رئيس مدينة كلابشة، ثم أقيمت محاضرة بعنوان "العنف ضد المرأة" ألقاها الأستاذ عبد المنعم نور تحدث عن أنواع العنف، الأثار المترتبة عن العنف، وأشكال العنف منها الجسدى والإساءة الثقافية للمرأة، كيفية مواجهة العنف، تلاها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء عليه طلحة وشعر النميم حسين النجار، إلى جانب ورشة حرف بيئية "كروشية" المدربة أم كلثوم منير وعمل شنط بالكروشية وخيط المكرمية، إلى جانب ورشة فنية "اكسسوار فرعونى" للفنانات يارا محمود وفاطمة علوانى بأستخدام قماش الشيفون والجوخ والستان والفوم جيلتر، ورشة "مسرح" للمخرج أحمد الغول والتدريب على التمثيل والأداء الحركى على المسرح. وايضا أقيم معرض "كتاب" لإصدارات الهيئة، وأكتشاف مواهب من أبناء القرية.