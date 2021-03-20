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تعرف على حالة الطقس اليوم السبت بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السبت 20/مارس/2021 - 08:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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يسود محافظة الدقهلية وخاصة مدينة الممصورة طقس صافي بدرجة حرترة تصل الي 24 درجة مأوية، ورياح شرقية.

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس حار نهارًا بارد ليلًا.

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، بارد ليلًا.

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، بارد ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس حار شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا، بارد ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتكون الظواهر الجوية عبارة عن أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة ٣٠٪.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 30

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 18

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 28

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 15

درجة الحرارة الكبرى طنطا: 28

درجة الحرارة الصغرى طنطا: 16

درجة الحرارة الكبرى مطروح: 24

درجة الحرارة الصغرى مطروح: 13

درجة الحرارة الكبرى سيوة: 34

درجة الحرارة الصغرى سيوة: 18

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 23

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 17

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 30

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 15

درجة الحرارة الكبرى السويس: 30

درجة الحرارة الصغرى السويس: 16

درجة الحرارة الكبرى كاترين: 26

درجة الحرارة الصغرى كاترين: 12

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 29

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 18

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 31

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 17

درجة الحرارة الكبرى المنيا: 32

درجة الحرارة الصغرى المنيا: 16

درجة الحرارة الكبرى سوهاج: 34

درجة الحرارة الصغرى سوهاج: 18

درجة الحرارة الكبرى الأقصر: 36

درجة الحرارة الصغرى الأقصر: 20

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