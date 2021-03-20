شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

طقس السبت نهارًا:



حالة السبت ليلًا:



الظواهر الجوية:







بيان بدرجات الحرارة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 18 والعظمى 30 درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 29 درجات الحرارة في طنطا الصغرى 16 والعظمى 28 درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 26 درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 28 درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 16 العظمى 23 درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 24 درجات الحرارة في السلوم الصغرى 14 والعظمى 30 درجات الحرارة في سيوة الصغرى 18 والعظمى 34 درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 17 العظمى 23 درجات الحرارة في دمياط الصغرى 16 والعظمى 23 درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 30 درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 30 درجات الحرارة في السويس الصغرى 16 والعظمى 30 درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 24 درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 23 درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 28 درجات الحرارة في نخل الصغرى 12 العظمى 27 درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 34 درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 28 درجات الحرارة في كاترين الصغرى 12 والعظمى 26 درجات الحرارة في الطور الصغرى 18 والعظمى 28 درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29 درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 17 والعظمى 29 درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 28 درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 17 والعظمى 31 درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 31 درجات الحرارة في المنيا الصغرى 16 والعظمى 32 درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 17 والعظمى 34 درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 34 درجات الحرارة في قنا الصغرى 18 والعظمى 35 درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 20 والعظمى 36 درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 37 درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 37 درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 36 درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 22 والعظمى 33 درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 33 درجات الحرارة في حلايب الصغرى 23 والعظمى 29 درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 20 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التفاصيل كالتالي:- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس حارعلى السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشطة.- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح نشطة.- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.- طقس بارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد.- طقس معتدل على جنوب الصعيد.- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.- أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.- نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.