٢٧ مارس.. نجوم الفن يلتقون فى المهرجان السنوى لجمعية " المتحابين فى الله"





تقيم جمعية المتحابين فى الله، برئاسة سفيرة السلام الاجتماعى والنوايا الحسنة، ناهد الدفرواى، مهرجانها السنوى للاحتفال بيوم اليتيم، فى التاسعة من صباح يوم السبت ٢٧ مارس الجارى، وحتى الخامسة مساء، بالحديقة الملكية بحدائق الحيوان بالجيزة .





بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن، وهم الفنانون" أحمد ماهر، حسن يوسف، محمد رياض، فاطمة الكاشف، جمال عبد الناصر، حنان سليمان، عبد الرحيم حسن، عثمان حسن، مجدى صبحى، سامح الصريطى، فتحى سعد، منير مكرم، د. عبدالله مراد، خالد عبد سلام، ناهد رشدى، محمد جبر، محمود عامر، محمد درويش، معتز السويفى" بالاشتراك مع نجوم الطرب المايسترو الدكتور مصطفى أحمد، الفنان العالمى سامى منصور وفرقته، المطربة نهلة خليل، المطرب مصطفى النجدى .





يتضمن برنامج المهرجان باقة متنوعة من الفقرات الفنية يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، من خلال فرقة أنغام الشباب والسيرك القومى والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، كما تشارك فرقة عروستى فى البرنامج بفقرة التنورة، إلى جانب فقرات لفرقة ماسكات العرائس .





من جانبها وجهت رئيس الجمعية ناهد الدفرواى الشكر إلى اللواء طبيب محمد رجائى، رئيس قطاع حدائق الحيوان، وللمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ولكل نجوم الفن المشاركين، لدعمهم وحرصهم على المشاركة فى المهرجان وإدخال البهجة فى نفوس الأطفال اليتامى .