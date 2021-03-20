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تعليم قنا تنفي غلق المدرسة التجارية نتيجة تفشي كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تنفى مديرية التربية والتعليم بقنا، ما تم تداولته بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى من غلق المدرسة التجارية بقفط نتيجة تفشى الاصابات بفيروس كورونا بين المعلمين.
وتؤكد المديرية استمرار الدراسة بالمدرسة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وانه لم ترد اى تقارير طبيه للمديرية تفيد الإصابة بفيروس كورونا وتهيب المديرية عدم الانصياع وراء الإشاعات وان جميع المدارس تلتزم بالاجراءات الاحترازيه مع النظافة والقيام بعملية التطهير.

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