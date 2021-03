ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن الجولة الفنية، شهدت تقديم بينك لمجموعة من أغنياتها المميزة، وكانت في مرحلة ما قبل كورونا.



وظهرت بينك على البوستر الذي يحمل عنوان الفيلم الوثائقي، وكان إلى جانبها نجلها جاميسون.



طرحت نجمة موسيقى الروك الشهيرة بينك بوستر رسمي تعلن خلاله عن طرح فيلم وثائقي عن جولتها الفنية All I know So Far.