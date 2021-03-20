موعد مباراتي الذهاب والإياب بين ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد، منافسه ليفربول، يوم 6 أبريل المقبل، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو، ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.









وستلعب المباراة بين ريال مدريد وليفربول في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وستقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وليفربول، يوم 14 أبريل على ملعب أنفيلد، وقد تأهل فريق ليفربول إلى هذا الدور بعد الاطاحة بفريق لايبزيج بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، بينما صعد ريال مدريد بعد الفوز على أتالانتا بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.