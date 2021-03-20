كارتيرون يطالب بتقرير شامل عن سبعة لاعبين من الزمالك





يفقتد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة سبعة لاعبين حيث تأكد غيابهم عن التدريبات الجماعية بسبب إنضمامهم إلى معسكرات المنتخبات الوطنية.





وشهدت قائمة المنتخب المصري تواجد خمسة لاعبين من المنتخب المصري وهم محمود عبد الرحيم جنش ومحمود حمدي الونش بالإضافة إلى أحمد البوالفتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو.





في الوقت الذي إنضم فيه الثنائي التونسي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري إلى قائمة نسور قرطاج إستعداداً لمواجهتي ليبيا وغينيا الإستوائية في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.





وطلب الفرنسي كارتيرون من الجهاز المعاون في الزمالك تقرير شامل عن السباعي الدولي ليكون على علم بمدى الجاهزية الفنية لهم قبل المشاركة في مواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل لحساب مواجهات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.