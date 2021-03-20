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تشديد الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في بلجيكا

السبت 20/مارس/2021 - 09:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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شددت السلطات في بلجيكا، اليوم السبت، من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنب موجة ثالثة من التفشي والمحافظة على الخطط الرامية لفتح الاقتصاد فى مايو.

 

وحذر مسؤولو الصحة في بلجيكا، من أن البلاد على شفا موجة ثالثة من تفشي العدوى بعد مرحلة طويلة من استقرار الإصابات.

 

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، ارتفاع عدد الإصابات اليومية إلى 3.266 حالة، بنسبة 34 فى المئة مقارنة مع الأسبوع الماضي، وبأرقام لم تشهدها البلاد منذ بدء موجة ثانية فى أكتوبر.

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