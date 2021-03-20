ملك الديربيات حكماً لديربي الجيزة في الممتاز "ب"





وأدار وائل فرحان في الموسم الحالي العديد من المباريات القوية وعدد كبير من الديربيات سواء في مجموعة بحري أو الصعيد .









تنطلق في الثالثة من عصر اليوم السبت مباريات الأسبوع الثامن عشر لمجموعة الصعيد من دوري الممتاز "ب" .ومن المقرر أن يلتقي الشرقية للدخان مع فريق الإعلاميين في ديربي الجيزة .ويدير اللقاء الحكم وائل فرحان الشهير بـ "ملك الديربات" في دوري القسم الثاني، يعاونه سامي هليل وهاني خيري .ويحتل الدخان المركز الأول برصيد 39 نقطة بفارق 6 نقاط عن المنيا الوصيف، فيما يحتل الإعلاميين المركز السادس برصيد 26 نقطة .