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ملك الديربيات حكماً لديربي الجيزة في الممتاز "ب"
السبت 20/مارس/2021 - 09:09 ص
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثالثة من عصر اليوم السبت مباريات الأسبوع الثامن عشر لمجموعة الصعيد من دوري الممتاز "ب" .
ومن المقرر أن يلتقي الشرقية للدخان مع فريق الإعلاميين في ديربي الجيزة .
ويدير اللقاء الحكم وائل فرحان الشهير بـ "ملك الديربات" في دوري القسم الثاني، يعاونه سامي هليل وهاني خيري .
ويحتل الدخان المركز الأول برصيد 39 نقطة بفارق 6 نقاط عن المنيا الوصيف، فيما يحتل الإعلاميين المركز السادس برصيد 26 نقطة .
ومن المقرر أن يلتقي الشرقية للدخان مع فريق الإعلاميين في ديربي الجيزة .
ويدير اللقاء الحكم وائل فرحان الشهير بـ "ملك الديربات" في دوري القسم الثاني، يعاونه سامي هليل وهاني خيري .
ويحتل الدخان المركز الأول برصيد 39 نقطة بفارق 6 نقاط عن المنيا الوصيف، فيما يحتل الإعلاميين المركز السادس برصيد 26 نقطة .
وأدار وائل فرحان في الموسم الحالي العديد من المباريات القوية وعدد كبير من الديربيات سواء في مجموعة بحري أو الصعيد .
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