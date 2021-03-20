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ملك الديربيات حكماً لديربي الجيزة في الممتاز "ب"

السبت 20/مارس/2021 - 09:09 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثالثة من عصر اليوم السبت مباريات الأسبوع الثامن عشر لمجموعة الصعيد من دوري الممتاز "ب" .

ومن المقرر أن يلتقي الشرقية للدخان مع فريق الإعلاميين في ديربي الجيزة .

ويدير اللقاء الحكم وائل فرحان الشهير بـ "ملك الديربات" في دوري القسم الثاني، يعاونه سامي هليل وهاني خيري .

ويحتل الدخان المركز الأول برصيد 39 نقطة بفارق 6 نقاط عن المنيا الوصيف، فيما يحتل الإعلاميين المركز السادس برصيد 26 نقطة .

وأدار وائل فرحان في الموسم الحالي العديد من المباريات القوية وعدد كبير من الديربيات سواء في مجموعة بحري أو الصعيد .


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