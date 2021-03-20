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حكام مبارتي عرب الرمل ومنوف في دوري القسم الثالث
السبت 20/مارس/2021 - 09:19 ص
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة لمنافسات الدور الثاني من دوري القسم الثالث.
ومن المقرر أن يلتقي عرب الرمل بقيادة محمد الجمال مع مركز شباب أبو حماد، ويدير اللقاء طاقم حكام من البحيرة بقيادة أحمد خضر يعاونه محمد أحمد طه "ميدو" ومحمد سعد .
كما يلتقي فريق منوف بقيادة عصام شعبان مع فريق ميت خلف بقيادة محمد صلاح، ويدير المواجهة الحكم محمود طنطاوي يعاونه أحمد السيد عبد السميع وأحمد عبد المعطي .
ترتيب المجموعة العاشرة
1- بلبيس 40 نقطة
2- الشرقية 39 نقطة
3- فاقوس 36 نقطة
4- ميت خلف 35 نقطة
5- تلا 34 نقطة
6- ابو حماد 25 نقطة
7- ميت خاقان 24 نقطة
8- بطا 23 نقطة
9- أبو كبير 22 نقطة
10- منوف 22 نقطة
11- غزل شبين 19 نقطة
12- عرب الرمل 18 نقطة
13- ديرب نجم 14 نقطة
14- عرابي 10 نقاط
15- شباب ديرب 3 نقاط
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