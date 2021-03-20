حكام مبارتي عرب الرمل ومنوف في دوري القسم الثالث

ترتيب المجموعة العاشرة







تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة لمنافسات الدور الثاني من دوري القسم الثالث.ومن المقرر أن يلتقي عرب الرمل بقيادة محمد الجمال مع مركز شباب أبو حماد، ويدير اللقاء طاقم حكام من البحيرة بقيادة أحمد خضر يعاونه محمد أحمد طه "ميدو" ومحمد سعد .كما يلتقي فريق منوف بقيادة عصام شعبان مع فريق ميت خلف بقيادة محمد صلاح، ويدير المواجهة الحكم محمود طنطاوي يعاونه أحمد السيد عبد السميع وأحمد عبد المعطي .1- بلبيس 40 نقطة2- الشرقية 39 نقطة3- فاقوس 36 نقطة4- ميت خلف 35 نقطة5- تلا 34 نقطة6- ابو حماد 25 نقطة7- ميت خاقان 24 نقطة8- بطا 23 نقطة9- أبو كبير 22 نقطة10- منوف 22 نقطة11- غزل شبين 19 نقطة12- عرب الرمل 18 نقطة13- ديرب نجم 14 نقطة14- عرابي 10 نقاط15- شباب ديرب 3 نقاط