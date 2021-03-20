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عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

السبت 20/مارس/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قرر واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بسبب حالة التجاهل التي يعاني منها اللاعب خلال الفترة الماضية وعدم مشاركته في المباريات.

ومن المُنتظر أن تشهد الفترة القادمة جلسة بين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي ورامي ربيعة مدافع الفريق لمعرفة مدى مصيره مع القلعة الحمراء ومدى إمكانية إعتماد موسيماني عليه من عدمها.

ويرغب المدافع الدولي المصري في الاستقرار على مستقبله خاصةً أن تلقى الكثير من العروض المحلية والعربية للرحيل إليها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وشهد النصف الأول من الموسم الجاري معاناة رامي ربيعة من حالة التجاهل في صفوف القلعة الحمراء بعد إعتماد موسيماني على الثلاثي بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم في خط الدفاع.

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