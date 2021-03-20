البيت الأبيض يقيل 5 من موظفيه لهذا السبب

أقال البيت الأبيض، خمسة من موظفيه بسبب تعاطي "الماريخوانا"، بالرغم من الكشف عن سياسة جديدة منذ أسابيع، أكثر تساهلا، حول الاستخدام السابق لهذا المخدر، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، أكدت فيها فصل هؤلاء الموظفين الخمسة.

ولفتت صحيفة "دايلي بيست"، إلى أنه "تم وقف عشرات الموظفين عن العمل، أو طلب منهم الاستقالة، أو وضعهم في برنامج عمل عن بعد، بسبب استخدامهم الماريخوانا في الماضي".

وكانت جين بساكي، قالت عبر سلسلة تغريدات لها: "أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريخوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من العمل في البيت الأبيض".

وأضافت جين بساكي: "خلاصة القول، هي إن من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، لم يعد خمسة أشخاص، ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض، يعملون نتيجة لهذه السياسة".