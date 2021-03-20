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ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو للضغط على الروخيبلانكوس

السبت 20/مارس/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
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يحل فريق ريال مدريد، بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، ضيفاً ثقيلاً على نظيره سيلتا فيغو، اليوم، السبت، على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.
يدخل الريال مواجهة اليوم وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "الليغا" برصيد 57 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيغو في المركز العاشر، برصيد 34 نقطة.
ويأتي الريال ثالثاً بفارق 6 نقاط خلف أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة، ونقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة.
وحصد "الملكي" 57 نقطة، جمعها من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 6 لقاءات، وخسارة 4 مواجهات، وتسجيل 46 هدفاً، وتلقي 22.
ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الثاني توالياً في "الليغا"، بعدما انتزع فوزاً قاتلاً على ضيفه إلتشي 2-1، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن مواجهات الجولة 27 من المسابقة.
ويخوض لاعبي الريال مواجهة اليوم ضد سيلتا بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح "الملكي" في حسم تأهله للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب أتالانتا، لتسفر القرعة عن مواجهة نارية بين كتيبة المدرب الفرنسي زيدان، وليفربول الإنجليزي.
من ناحية أخرى، يواجه ريال مدريد الإسباني 3 مواجهات ساخنة خلال النصف الأول من أبريل (نيسان) المقبل.
ومن المتوقع أن يواجه ريال مدريد منافسه ليفربول 6 أبريل (نيسان)، ثم يلتقي برشلونة في "كلاسيكو الأرض" 10 أبريل (نيسان)، ثم يواجه ليفربول في مباراة العودة 13 أبريل (نيسان).

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