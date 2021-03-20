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الجبير: كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المملكة موردة من قبل إيران

السبت 20/مارس/2021 - 09:35 ص
السعودية
السعودية
وكالات
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم السبت، إن كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف السعودية مصنوعة أو موردة من قبل إيران، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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ايران الصواريخ السعودية

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