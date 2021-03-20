شاهد.. وزيرة الصحة توجه تحذيرا للمصريين من هذه الفترة

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المصريين بالحذر خاصة الفترة المقبلة مع اقتراب شهر رمضان، حتى لا تزداد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.





وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر سجلت ذروة الإصابات في الموجة الأولى خلال شهر رمضان، مضيفة: "لا نريد زيادة الحالات والموضوع في أيدينا بعد ربنا".



