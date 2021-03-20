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أهداف الحسم كلمة سر أفشة مع الأهلي

السبت 20/مارس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يواصل الدولي محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي إثبات جدارته بإحتلال مركز صانع الألعاب في صفوف المارد الأحمر والذي عوض رحيل عبدالله السعيد وغياب وليد سليمان بداعي الإصابة لفترات طويلة.

وإنضم أفشة للأهلي قادمًا من صفوف فريق نادي بيراميدز في الإنتقالات الصيفية عام 2019 ونجح في أن يفرض نفسه بصورة أساسية مع المارد الأحمر بفضل صناعته للأهداف وتسجيل القاتل منها.

ويعتبر هدف أفشة في نهائي القرن والذي سجله في شباك ادي الزمالك الأغلى في مسيرته خاصةً أنه قاد الأهلي لحصد اللقب الأفريقي التاسع والغاب عن خزائن الفريق منذ سبعة سنوات.

ولم يكن هدف النهائي ضد الزمالك هو الحاسم الوحيد بل نجح أفشة في صناعة هدف وهز شباك المنافسين في مناسبتين آخرهما في شباك فيتا كلوب والتي إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

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