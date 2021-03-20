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عاجل.. مؤشر جديد يقرب رونالدو من ريال مدريد

السبت 20/مارس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
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يبدو أن الانتقادات الأخيرة التي طالت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب خروج فريقه يوفنتوس من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قد تدفع اللاعب لمغادرة الفريق.
في آخر مستجدات مسلسل إمكانية رحيل رونالدو عن فريق يوفنتوس الإيطالي، ذكرت إذاعة كواترو الإسبانية، أن النجم البرتغالي  قد يعود إلى فريقه السابق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بمبلغ رمزي.
وبحسب الإذاعة، فإن إدارة الريال مستعدة لتقديم مبلغ رمزي فقط، لاستعادة المهاجم الهداف، بسبب معاناة النادي مالياً من جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وفي الوقت نفسه، لم تستبعد الصحيفة أن يدخل الريال، لاعب خط وسطه إيسكو، البالغ من العمر (28 عاماً)، في صفقة التعاقد مع رونالدو.
وأوضحت أن الريال سيعرض على النجم البرتغالي عقداً يمتد لعام واحد فقط.
ودافع رونالدو عن ألوان الريال من 2009 إلى 2018، وتوج معه بـ15 لقباً، بينها لقبان في مسابقة الدوري الإسباني، و4 ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما توج بأربع كرات ذهبية خلال حقبته مع الفريق "الملكي".
ويعتبر صاحب الـ36 عاماً، الهداف التاريخي لريال مدريد.

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