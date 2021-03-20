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باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 09:44 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في باكستان، اليوم السبت، 42 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفاً و799 حالة.

 

وبحسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 3876 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 623 ألفاً و 135 حالة.

 

ولفتت الصحيفة الباكستانية، إلى أن إقليم السند مازال الأكثر تضرراً من الجائحة.

 

وكانت باكستان، أجرت حتى الآن 9 ملايين و732 ألفاً و33 اختباراً للكشف عن الفيروس، من بينها 40 ألفاً و946 في الساعات الـ24 الماضية.

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