مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث سير، وقع، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة بيجو 7 راكب بحري نفق سنور بحوالي 4 كيلو بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.





أسماء المتوفين





وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث وهم كوثر عبد الله أحمد 45 سنة، احمد عبد الله احمد 52 سنة، محمد سعد راشد 30 سنة وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.





أسماء المصابين





وتبين أن المصابين وهم: مصطفي سعد راشد 25 سنة مصابًا بغيبوبة تامة، ياسمين عامر صديق 23 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، سعد محمد سعد 4 سنوات مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 4 سم، محمد صديق محمد 30 سنة مصابا بغيبوبة تامة وجميعهم مقيمون بمركز ملوى بمحافظة المنيا.



