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اعرف الآن طريقة حساب الزيادة في المرتبات والمعاشات بداية من شهر يوليو المقبل.. واحتساب العلاوة الدورية

السبت 20/مارس/2021 - 09:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعرف الآن طريقة حساب الزيادة في المرتبات والمعاشات بداية من شهر يوليو المقبل.. واحتساب العلاوة الدورية

الكثير من الموظفين واصحاب المعاشات يريدون معرفه طريقه حساب الزياده في المرتبات والمعاشات بدايه من شهر يوليو المقبل حيث اكد الدكتور محمد معيط وزير الماليه انه سيتم تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزياده اجور العاملين في الجهاز الاداري و تخفيف الاعباء عليهم وقد تم زياده المخصصات الماليه التابعه لبند الاجور في مشروع الموازنه الجديد لتكون 37 مليار جنيه وستكون التكلفه الخاصه بالعلاوه سبعه ونصف مليار جنيه كما سيتم تمويل ترقيات الموظفين لتحسين اجورهم واضافه علاوه الترقيه و سيتم زياده قيمه المعاشات 13 في المئه تكون اجماليه 31 مليار جنيه.

الزيادات في المعاشات والمرتبات شهر يوليو
اكد وزير الماليه انه سيتم رفع الحد الادنى لاجور العاملين ليكون كالتالي:

- من 2000 الى 2400 جنيه بالنسبه للعاملين في الدرجه السادسة
- ومن 2200 الى 2640 جنيه من النسبه للعاملين في الدرجه الخامسه
- ومن 2400 الى 2880 جنيه للعاملين في الدرجه الرابعه
- ومن 2600 الى 3120 جنيه للعاملين في الدرجه الثالثه
- ومن ثلاثه الاف الى 3600 للعاملين في الدرجه الثانيه
- ومن 3500 الى 4200 جنيه للعاملين في الدرجه الاولى
- و من 4000 الى 4800 لدرجه مدير عام
- و من 5000 الى 6000 جنيه للدرجه العاليه
- و من 7000 الى 8400 للدرجه الممتازه

احتساب العلاوه الدوريه
اضاف وزير الماليه انه من المقرر احتساب العلاوه الدوريه لكل المخاطبين باحكام قانون الخدمه المدنيه بدايه من شهر يوليو 2021 وستكون بنسبه % 7 من الاجر الوظيفه بحد بحد ادني 75 جنيه في الشهر وهي جزء من الاجر الوظيفي ستكون هناك منح للاشخاص العاملين غير المخاطبين بالنسبة لقانون الخدمه المدنيه بالنسبه %13 من الاجر الاساسي  علي كافه العاملين في الجهاز الدولة.

اعرف الآن طريقة حساب الزيادة في المرتبات والمعاشات بداية من شهر يوليو المقبل.. واحتساب العلاوة الدورية

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طريقة حساب الزيادة في المرتبات والمعاشات

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