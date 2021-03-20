



امساكية شهر رمضان 2021 في مصر وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية وعدد ساعات الصيام





امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في مصر، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن امساكيه شهر رمضان 2021 وبذلك يكون أول أيام شهر رمضان وعدد ساعات الصيام و ما هو أطول يوم سوف يصومه المسلمون في مصر وكما توجد في الإمساكية مواقيت الصلوات الخمس وموعد عيد الفطر المبارك.





امساكية شهر رمضان 2021 في مصر

يبدأ اول ايام شهر رمضان المبارك في مصر حسب الحسابات الفلكية يوم الثلاثاء 13 أبريل المقبل وفقا لما حددته المعهد القومي للبحوث الفلكية وسيتم التأكد من موعد اول ايام الصيام بعد رؤيه هلال شهر رمضان من دار الافتاء وذلك يوم الأحد الحادي عشر من شهر ابريل القادم وهو الموافق 29 شعبان وحسب ما أكدته البحوث الفلكية فان اكثر ايام الصيام سيكون اول يوم وهو يوم الثلاثاء 13 ابريل وسيكون مدة الصيام 14 ساعة 41 دقيقة وسيكون موعد اذان المغرب في تمام 6:21 و موعد اذان الفجر في تمام الساعه الرابعه صباحا كما هو متواجد في امساكيه شهر رمضان





عدد ساعات صيام شهر رمضان المبارك وأطول يوم

خلال شهر رمضان 2021 وحسب امساكية شهر رمضان الخاصة بمدينة القاهرة سوف تزيد وقت الصيام كل يوم حتى نصل الى نهاية رمضان و بذلك سيكون شهر رمضان 30 يوما وسوف يكون أطول أيام الصيام هو يوم 12 مايو المقبل وهو اخر أيام شهر رمضان المبارك وسيكون حوالي 12 ساعه و 35 دقيقه.



