



فرصة عمل.. الاستعلام عن الوظائف الشاغرة 2021 عبر موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والاوراق المطلوبة والشروط





الاستعلام عن الوظائف الشاغرة 2021، تزايدت معدلات البحث خلال محرك جوجل في الساعات القليله الماضيه من قبل الشباب الراغبين في الحصول علي فرصة عمل في شركة المياة التي اعلنت خلال اليومين الماضين عن توافر بها مجموعه من الاماكن الشاغره التي تحتاج الي عاملين جدد ، وتجدر الاشارة الي انها قد قامت بتحديد مجموعه من الشروط التي علي اساسها سيتم قبول المتقدمين والتي سنستعرضها لكم من خلال السطور التاليه لتطلعون عليها كما سنوفر لكم ايضا تفاصيل الاوراق المطلوبة للتقديم .





الاستعلام عن الوظائف الشاغرة 2021

يتساءل الكثير من الراغبين في التقديم في الوظائف المتاحه من خلال الشركة القابضة لمياة الشرب حيث سيبدأ قبول الطلبات بدايتا من بعد الغد الموافق الواحد العشرون من مارس في تمام الساعه التاسعه صباحا الي الساعه الثالثه عصرا حيث سيتم فتح باب التقديم من يوم الاحد الي الخميس وسيتم قبول الطلبات من خلال الموقع الالكتروني للشركة لمنع التزاحم علي مقر الشركة حتي لا يحدث تجمعات تقوم بدورها علي نقل عدوي كورونا اما الشروط الواجب توافرها في المتقدمين فستجدونها من خلال السطور التاليه .





شروط القبول في وظائف شركة المياة

- ان يكون المتقدمين من حملة ليسانس الحقوق بتقدير جيد .

- الا يزيد عمر المتقدمين عن ثلاثون عاما .

- بالنسبه للشباب لابد من احضار شهادة انهاء الخدمة العسكريه اما عن الفتيات احضار شهادة الخدمة العامه .

- ان يكون المتقدمين من ساكني محافظة القاهره .

- النجاح بالاختبارات التي ستقوم بها الشركة شفويا .





الاوراق المطلوبه للتقديم لوظائف شركة المياه

- شهادة الميلاد المميكنه “مستخرج كمبيوتر ” .

- صورة من شهادة التخرج الاصليه .

- صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط تكون ساريه .

- شهادة انهاء الخدمة العسكريه او الخدمة العامه للبنات .

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية .



