زيدان مرشح لقيادة الديوك الفرنسية

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني مع الملكي في الموسم المقبل علماً أن عقده الحالي مع النادي ينتهي في 2022.









وأكد الإعلامي جوزيب بيدريرول أن زيدان هو أفضل مرشح لخلافة ديديه ديشامب في تدريب المنتخب الفرنسي.









وألمح جوزيب بيدريرول أنه من المحتمل أن يرحل ديشامب عن المنتخب الفرنسي عقب نهاية كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل وسيكون زيدان المرشح الأول خلافة ديشامب.









وأوضح جوزيب بيدريرول أن زيدان لا يفكر أبداً في الرحيل عن ريال مدريد كما أن ريال مدريد ليس لديه أي نية لترك المدير الفني الفرنسي يرحل عن صفوفه.