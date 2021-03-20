Advertisements
زيدان مرشح لقيادة الديوك الفرنسية
السبت 20/مارس/2021 - 10:00 ص
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني مع الملكي في الموسم المقبل علماً أن عقده الحالي مع النادي ينتهي في 2022.
وأكد الإعلامي جوزيب بيدريرول أن زيدان هو أفضل مرشح لخلافة ديديه ديشامب في تدريب المنتخب الفرنسي.
وألمح جوزيب بيدريرول أنه من المحتمل أن يرحل ديشامب عن المنتخب الفرنسي عقب نهاية كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل وسيكون زيدان المرشح الأول خلافة ديشامب.
وأوضح جوزيب بيدريرول أن زيدان لا يفكر أبداً في الرحيل عن ريال مدريد كما أن ريال مدريد ليس لديه أي نية لترك المدير الفني الفرنسي يرحل عن صفوفه.
Advertisements