تعليق مُثير من بدر بانون على عدم اختياره ضمن قائمة منتخب المغرب

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تعليق مُثير من بدر بانون على عدم اختياره ضمن قائمة منتخب المغرب
السبت 20/مارس/2021 - 10:01 ص
غدير أحمد
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علق بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار استبعاده من قائمة منتخب المغرب، لمواجهتي بوروندي وموريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا 2022.
وكان خاليلوفيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قد أعلن استبعاد بدر بانون من قائمة المنتخب المغربي، حيث أنه فضل اختيار المدافع شاكلة، بسبب تألقه الكبير في الدوري الإسباني.
وكتب المدافع المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "العدل قليل والظلم أكثر، لكن الأمل كبير، والله أكبر".
وانضم بدر بانون لصفوف الأهلي قادمًا من صفوف الرجاء البيضاوي المغربي في الصيف الماضي، وقدم اللاعب مستويات فنية مميزة ونجح في حجز مكانًا أساسيًا في تشكيل القلعة الحمراء.
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