تعليق مُثير من بدر بانون على عدم اختياره ضمن قائمة منتخب المغرب

علق بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار استبعاده من قائمة منتخب المغرب، لمواجهتي بوروندي وموريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا 2022.









وكان خاليلوفيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قد أعلن استبعاد بدر بانون من قائمة المنتخب المغربي، حيث أنه فضل اختيار المدافع شاكلة، بسبب تألقه الكبير في الدوري الإسباني.









وكتب المدافع المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "العدل قليل والظلم أكثر، لكن الأمل كبير، والله أكبر".









وانضم بدر بانون لصفوف الأهلي قادمًا من صفوف الرجاء البيضاوي المغربي في الصيف الماضي، وقدم اللاعب مستويات فنية مميزة ونجح في حجز مكانًا أساسيًا في تشكيل القلعة الحمراء.



