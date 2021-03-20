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بدء تنفيذ إغلاق شامل لوقف موجة كورونا الثالثة في باريس

السبت 20/مارس/2021 - 10:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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نفذت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إغلاقًا لمدة شهر في باريس ومناطق فرنسية أخرى، للتغلب على موجة ثالثة من الإصابات.

 

وقالت السلطات الفرنسية، إن نحو ثلث 67 مليون شخص يعيشون في البلاد بالإجراءات الأكثر صرامة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم.

 

وأوضحت فرنسا، إن الإغلاق سيكون أخف من عمليات الإغلاق السابقة.

 

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون أسبوع مؤخراً إلى حوالي 450 إصابة في منطقة باريس الكبرى.

 

 

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