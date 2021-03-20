الليلة.. عرض حكاية "قولى لأحمد" لـ هنا الزاهد وعمر الشناوي عبر قناة DMC





تُعرض الليلة قناة DMC أولى حلقات الحكاية الخامسة من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والتي تحمل عنوان"قولى لأحمد"، وهي بطولة الفنانة هنا الزاهد، و تُجسد خلالها دور دكتورة تعمل في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات.





مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، ويعتمد المسلسل على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات،

وهو من تأليف إياد صالح، ضياء محمد، أحمد سعد، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل من إنتاج شركة سينرجى وk media.



حكاية "قولى لأحمد"، بطولة هنا الزاهد وعمر الشناوى وهشام إسماعيل، حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبرى، وجيلان علاء، ومروة الأزلي.