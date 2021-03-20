Advertisements

أسعار الأسماك اليوم السبت 20-3-2021 في الأسواق

السبت 20/مارس/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 20-3-2021  مع ارتفاع المعروض منها وزيادة الكميات المنتجة من المزارع السمكية على مستوي الجمهورية بعد اتوسع في إنشائها، وتطهير عدد كبيرمن البحيرات.

وحقق سعر كيلو  البلطي الأسواني، بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطي الفيلية 30 – 110 جنيهات للكيلو، وسجل البلطي المزارع "1" 20 إلى 23 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، لتتراوح بين 16-17 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السمك البوري 1، بين 40 - 50 جنيها للكيلو مقابل 40 – 48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها الكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار المكرونة السويسي، بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجي 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.

وسعر السمك الثعابين تراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.


أخبار تهمك

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يطالب بتقرير شامل عن سبعة لاعبين من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق مُثير من بدر بانون على عدم اختياره ضمن قائمة منتخب المغرب

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 12 ساعة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

07:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار