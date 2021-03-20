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الزراعة: الانتهاء من تسليم كارت الفلاح بنسبة 50% للمزارعين بالقليوبية (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثالثة في منظومة كارت الفلاح، ووزير الزراعة يتابع تطبيق المنظومة بشكل شبه يومي، وتم توزيع 215 جهاز تابلت 23 يوليو الماضي لرؤساء المكاتب ومديري الجمعيات الزراعية، وإجراء 3 برامج تدريبية عملية ونظرية للمهندسين لكيفية استخدام التابلت واحتساب النقاط، وكانت بداية توزيع كارت الفلاح في 23 سبتمبر لمزارعي القليوبية. 

وأضاف "زايد"، خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم السبت، أنه تم تفعيل الكارت وتم صرف 2600 طن أسمدة في الموسم الشتوي الحالي، وبمجرد وصول المزارع للجمعية الزراعية يحصل جواب خاص بالبنك الزراعي، لاستلام الكارت الذكي، وتنشيطه والصرف بموجبه.

وأوضح أنه تم حصر عدد المزارعين بشكل كامل بواسطة جهاز التابلت، ويصرف بموجبه حصة الأسمدة الخاصة به، دون تدخل عنصر بشري، فبمجرد إدخال الكارت في ماكينة النقاط يتم احتساب كمية الأسمدة المقررة لها، سواء كانت نترات أو يوليا، وجرى الانتهاء من تسليم كارت الفلاح بنسبة 50% لمزارعي المحافظة، وجاري استكمال النسبة.

ولفت أنه تم عمل ندوات إرشادية عن طريق جهاز الإرشاد الزراعي ومفتشي الحيازة بمديرية الزراعة والمراكز، وعمل لقاءات مع المزارعين لكيفية استخدام الكارت، ومميزاته، والفائدة التي ستعود عليهم، لضمان الفلاح حصته بشكل كامل دون تدخل عنصر بشري أو نقص أو زيادة للمقررات السِمادية المقررة طبقا لتوصيات مركز البحوث الزراعية.

وأوضح أن أي مزارع في المحافظة له أحقية الحصول على الكارت، إذ يبلغ عدد المزارعين بالقليوبية 2600 مزارع، ويتم استخراج الكارت بموجب صورة بطاقة الرقم القومي السارية، للتأكد من البيانات الخاصة به.

وعن موسم حصاد القمح، أشار إلى أن المساحة المنزرعة بالمحافظة 50 ألف 292 فدان قمح، ولجان الإرشاد والمكافحة بالاشتراك مع الحملة القومية للقمح تجوب المحافظة لاكتشاف أي بؤر إصابة مرضية، والمحصول يُبشر بالخير.

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