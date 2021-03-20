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أسعار الفاكهة اليوم السبت 20-3-2021 في السوق المحلي

السبت 20/مارس/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الفاكهة اليوم السبت 20-3-2021 في السوق المحلي، في ظل استقرار حالة العرض والطلب ومع استقرار الأحوال الجوية، جاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سجل سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو الموز 9 جنيهات،وسجل سعر كيلوالبلح 8 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات، وسعر كيلو الرمان6 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو العنب 7 جنيهات، وسعر فراولة 15 جنيهًا

بوسجل سعر كيلو البلح سعودى  50 جنيهًا، وتراوح سعر تفاح اصفر فاخر 24 جنيهًا، وتراوح سعر تفاح احمر ايطالى 25 جنيهًا ، فيما تراوح سعر تفاح احمر سكرى 20 جنيهًا، وسجلت القشطة خضرا 70 جنيهًا، وبلغ الحرنكش 22 جنيهًا، وسجل الكيوى 30 جنيهًا.

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