الموت يُفجع السيناريست عاطف بشاي

أعلنت السيناريست عاطف بشاي عن وفاة شقيقته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب عاطف بشاي منشورًا قال فيه :"انتقلت إلى الأمجاد السماوية أختي الحبيبة سهير اليوم".





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال السيناريست عاطف بشاي الدرامية مسلسل "تاجر السعادة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ شيرين عادل، ﺗﺄﻟﻴﻒ محسن زايد، بطولة الفنان الراحل خالد صالح، داليا مصطفى، هالة فاخر، أحمد صيام، أشرف مصيلحي، سيد الرومي.