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الجيش اليمني يعلن قصف الميليشيات الحوثية بتعز

السبت 20/مارس/2021 - 10:24 ص
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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أعلن مدفعية الجيش اليمني، إحراق طقم عسكري لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً في تبة السلال شرق مدينة تعز، وفقًا لموقع "سبتمبرنت" الإخباري.

 

وقد أفادت مصادر أمنية بأن الجيش رصد تحركات لعناصر المليشيات في الجبهة الشرقية.

 

 واستهدفت مدفعية الجيش الوطني بدقة طقمًا عسكريًا على متنه رشاش 23 وتم إحراقه ومقتل جميع من كانوا على متنه".

 

وشهدت الجبهة الشرقية للمدينة مواجهات عنيفة منذ ساعات الفجر الأولى وتم التصدي لهجوم الميليشيات ومقتل وإصابة عدد من عناصرها ولاذ من بقي منهم بالفرار.

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تعز الميليشيات الحوثية الجيش اليمني

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