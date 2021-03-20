Advertisements

"الإحصاء": ارتفاع إيرادات السكة الحديد إلى247 مليون جنيه

السبت 20/مارس/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
Advertisements
سجلت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفق بيانات جكومية، حيث بلغت قيمة الإيرادات في شهر يناير الماضي نحو 247 مليون جنيه، مقابل 226 مليون جنيه فى شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 21 مليون جنيه، كما ارتفعت الإيرادات في شهر ديسمبر الماضي، لتصل إلى 252.4 مليون جنيه، مقابل 216.7 مليون جنيه فى نفس الشهر عام 2019، بزياد بلغت نحو 35.7 مليون جنيه.

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية شهدت ارتفاعا مماثلا خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 465.8 ألف طن فى شهر يناير الماضى، مقابل 414.6 ألف طن خلال نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 51.2 ألف طن، أما فى شهر ديسمبر الماضى، فقد بلغت البضائع التى تم نقلها نحو 445.7 ألف طن، مقابل 443.4 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 2.3 ألف طن.

أما بالنسبة إلى عدد الركاب، فقد بلغ عددهم في شهر يناير الماضي نحو 21.2 مليون راكب، وفي شهر ديسمبر الماضي بلغ عددهم نحو 25.9 مليون راكب.

وتخضع هيئة السكك الحديد لمرحلة تطوير كبيرة، حيث وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واحدة من أكبر صفقات التوريد في تاريخها لتصنيع وتوريد 1300 عربة، مع شركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسى المجرى، بقيمة مليار و16 مليوناً و50 ألف يورو، وتسلمت هيئة السكك الحديدية حتى الآن 227 عربة درجة ثالثة عادية ذات تهوية ديناميكية، تم إدخال بعضها للخدمة خلال الشهور الماضية بالتكامل مع الجرارات الأمريكية من طراز "جينرال إلكتريك" التي تم توريدها ضمن صفقة توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالى وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى، بتكلفة 602 مليون دولار.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعليق مُثير من بدر بانون على عدم اختياره ضمن قائمة منتخب المغرب

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يطالب بتقرير شامل عن سبعة لاعبين من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 15 ساعة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 15 ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

07:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار