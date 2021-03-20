"الإحصاء": ارتفاع إيرادات السكة الحديد إلى247 مليون جنيه

سجلت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفق بيانات جكومية، حيث بلغت قيمة الإيرادات في شهر يناير الماضي نحو 247 مليون جنيه، مقابل 226 مليون جنيه فى شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 21 مليون جنيه، كما ارتفعت الإيرادات في شهر ديسمبر الماضي، لتصل إلى 252.4 مليون جنيه، مقابل 216.7 مليون جنيه فى نفس الشهر عام 2019، بزياد بلغت نحو 35.7 مليون جنيه.





وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية شهدت ارتفاعا مماثلا خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 465.8 ألف طن فى شهر يناير الماضى، مقابل 414.6 ألف طن خلال نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 51.2 ألف طن، أما فى شهر ديسمبر الماضى، فقد بلغت البضائع التى تم نقلها نحو 445.7 ألف طن، مقابل 443.4 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 2.3 ألف طن.





أما بالنسبة إلى عدد الركاب، فقد بلغ عددهم في شهر يناير الماضي نحو 21.2 مليون راكب، وفي شهر ديسمبر الماضي بلغ عددهم نحو 25.9 مليون راكب.





وتخضع هيئة السكك الحديد لمرحلة تطوير كبيرة، حيث وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واحدة من أكبر صفقات التوريد في تاريخها لتصنيع وتوريد 1300 عربة، مع شركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسى المجرى، بقيمة مليار و16 مليوناً و50 ألف يورو، وتسلمت هيئة السكك الحديدية حتى الآن 227 عربة درجة ثالثة عادية ذات تهوية ديناميكية، تم إدخال بعضها للخدمة خلال الشهور الماضية بالتكامل مع الجرارات الأمريكية من طراز "جينرال إلكتريك" التي تم توريدها ضمن صفقة توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالى وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى، بتكلفة 602 مليون دولار.