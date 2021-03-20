"حرارة وأمطار".. تعرف على تفاصيل طقس مطلع الأسبوع (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع رياح معتدلة، وأن يكون معتدلا على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء مع رياح نشطة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد وحارًا على جنوب الصعيد، مع تكون شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس باردا ليلا على الأنحاء كافة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 30 والصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 15.

مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 13.

سيوة العظمى 34 والصغرى 18.

بورسعيد العظمى 23 والصغرى 17.

دمياط العظمى 23 والصغرى 16.

الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 15.

السويس العظمى 30 والصغرى 16.

العريش العظمى 24 والصغرى 14.

طابا العظمى 28 والصغرى 15.

سانت كاترين العظمى 26 والصغرى 12.

شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 18.

الغردقة العظمى 29 والصغرى 17.

الفيوم العظمى 31 والصغرى 17.

بني سويف العظمى 31 والصغرى 17.

المنيا العظمى 32 والصغرى 16.

أسيوط العظمى 34 والصغرى 17.

سوهاج العظمى 35 والصغرى 18.

قنا العظمى 35 والصغرى 18.

