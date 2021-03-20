"المجتمعات العمرانية": مهلة شهر لملاك أراضي الحزام الأخضر لتقنين أوضاعهم

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فتح باب التقدم بمستندات التعاقد، كمهلة أخيرة، للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، وذلك ابتداءً من غد الأحد 21/3/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 22 إبريل المقبل.

وأكدت هيئة المجتمعات ، أنه تم منح هذه المهلة للذين لم يتمكنوا من التقدم بالإعلانات السابقة، والذين لا ينطبق عليهم الحكم الصادر فى الدعاوى المقامة أرقام (4225 لسنة 67 - 64657 لسنة 70 - 4201 لسنة 71 - 64434 لسنة 71)، مؤكداً أنه فى حالة عدم الالتزام بالتقدم خلال الفترة المحددة، تُعتبر هذه الحالات مُلغاة، ويتم التعامل على تلك الأراضي ضمن حصة الهيئة.