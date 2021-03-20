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تعيين محافظا جديدا للبنك المركزي التركي

السبت 20/مارس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قالت الصحيفة الرسمية في تركيا اليوم إن الرئيس رجب طيب أردوغان أعفى  ناجي إقبال من رئاسة البنك المركزي  بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في هذا المنصب.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19 في المئة يوم الخميس بشكل أكبر مما كان متوقعا.

وعين أردوغان شهاب كافجي أوغلو وهو عضو سابق بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان ليحل محل إقبال.

ورفع إقبال، وهو وزير مالية سابق، سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس منذ تعيينه في السابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وأدت هذه الزيادات إلى وقف تراجع الليرة التركية وتخفيف مخاوف الاقتصاديين بشأن استقلال البنك المركزي في مواجهة دعوات أردوغان لخفض أسعار الفائدة.

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