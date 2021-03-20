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ارتفاع واردت الصين من النفط من عُمان والإمارات بنسبة 30%

السبت 20/مارس/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أظهرت بيانات من الجمارك الصينية اليوم ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من سلطنة عمان والإمارات 30% و61% بالترتيب في أول شهرين من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في الوقت الذي يُعتقد فيه أن بعض النفط الإيراني وصل إلى الصين بشكل غير مباشر .

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الواردات من سلطنة عمان بلغت في المجمل 7.78 مليون طن والواردات من الإمارات 5.25 مليون طن خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى فبراير شباط.

وذكرت رويترز أن إيران نقلت "بشكل غير مباشر" كميات قياسية من النفط إلى الصين في الأشهر الأخيرة، على أنها واردات من عمان والإمارات وماليزيا. وانتهى المطاف بمعظم النفط في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين وهي مركز للمصافي المستقلة في البلاد.

وأوضحت بيانات السبت عدم استيراد أي نفط من إيران خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 668287 طنا قبل عام، بسبب العقوبات الأميركية.

وزادت الصين من إجمالي واردات النفط الخام في الشهرين 4.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بدعم من الطلب القوي على الوقود وطاقة التكرير الموسعة.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن واردات النفط من السعودية ارتفعت  2.1% على أساس سنوي عند 15.06 مليون طن ، أو نحو 1.86 مليون برميل يوميا ، لتحتفظ بمركزها كأكبر مورد.

ووصلت الواردات من روسيا ثاني أكبر مورد إلى 13.93 مليون طن أو 1.72 مليون برميل يوميا.

وانخفضت الشحنات من البرازيل ، رابع أكبر مورد للنفط للصين لعام 2020 بأكمله ، 36 في المئة على أساس سنوي إلى 4.88 مليون طن.

واستوردت الصين 3.42 مليون طن من النفط الأميركي في فترة الشهرين ، مقابل عدم استيراد أي كميات من النفط في العام السابق.

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