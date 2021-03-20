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"والدة الدكتور زملكاوية متعصبة".. تفاصيل أزمة سؤال "القاضية ممكن" بكلية هندسة

السبت 20/مارس/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الدكتور علوي الخولي، عميد كلية الهندسة بجامعة المنوفية، على الجدل المثار حول سؤال في أحد الامتحانات بقسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، طلب تصميم لوجو يعبر عن جملة "القاضية ممكن"، ما أثار غضب مشجعي الزمالك.

وقال "الخولي"، خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، إن أي سؤال يؤجج روح التعصب أو التنمر في أي اتجاه مرفوض جملة وتفصيلا في الجامعات بشكل عام، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، كما أن رئيس الجامعة لا يسمح أبدًا بوجود أسئلة بهذا الشكل.

وأوضح أن الدكتور واضع السؤال شاب وله تفاعلات كبرى مع الطلاب ويشارك في الأنشطة الرياضية بشكل كبير في الكلية، ويلعب كرة القدم والجوالة معهم، لافتا أنه الدكتور ووالده يشجع الأهلي بينما والدته وأخوه يشجعان الزمالك، وبالطبع لا يقصد إهانة مشجعي الزمالك "مش هيهين مامته طبعا لأنه زمالكاوية متعصبة" لكن خانه الحظ بوضعه السؤال، "لو طالب واحد فقط زعل من سؤال فيه عنف أو تعصب في كلا الأحوال مرفوض".

ولفت أن وضع الامتحان يكون بشكل سري، والمسؤول عن الامتحان هو الوحيد الذي يطلع على الأسئلة، وهذا السؤال لم يرفضه فقط مشجعي الزمالك فقط بل الأهلي، وبمجرد علمه بهذه الواقعة تشاور مع رئيس الجامعة، وتم تحويل الموضوع للتحقيق الفوري وإيقاف الدكتور عن العمل مبدئيا لحين ظهور نتائج التحقيق وسيتم الإعلان عن النتيجة على الملء.

ولفت إلى أن الامتحان سيصحح بواسطة لجنة ثلاثية، وسيراعى مصلحة الطلاب، مستبعدا فكرة إعادة الامتحان نظرا لأنه طويل كما أن الجزئية المشار إليها تقتصر على تصميم لوجو.

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هندسة محافظات امتحانات القاضية ممكن

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