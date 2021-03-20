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كوريا الجنوبية تسجل 400 إصابة جديدة بكورونا

السبت 20/مارس/2021 - 10:42 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.

 

وبحسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، تم تسجيل 452 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 98 ألفا و209 حالات.

 

وأفادت الهيئة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، بأن جميع حالات الإصابة الجديدة واردة من الخارج باستثناء 12 حالة محلية.

 

وأكدت الهيئة الكورية، تسجيل ثلاث حالات وفاة أخرى، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 1693 حالة.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا 400 إصابة جديدة

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