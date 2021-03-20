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برلمانية: إطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية خطوة للاهتمام بمجهوداتهم

السبت 20/مارس/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ثمنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية وميادين المحافظات المختلفة، مؤكدة أنها خطوة جديدة لتكريم الأطباء على مجهوداتهم.

وأضافت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية بتكريم ومتابعة أسر شهداء، يفوق الاهتمام بشهداء الحرب في 73"؛ وياتي لك بسبب نجاحهم في مقاومة فيروس كورونا القاتل، خاصة وأنهم خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما حدث في جائحة كورونا هو بداية ثانية للطبيب المصري، خاصة وأن الأطباء وأسرهم يضربون أروع الأمثلة في العمل والتضحية، ولا يمكن أن ننسى تضحياتهم، معربه عن سعادتها بقرار الرئيس الأخير والذي يُراعي مصلحه الأطباء.

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