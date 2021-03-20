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الأرصاد تحذر: موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل

السبت 20/مارس/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع سيبدأ يوم 21 مارس الجاري، وسيكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي.

وأكد شاهين في مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أنه اعتبارًا من السبت ستتعرض البلاد لموجة حارة تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل،  محذرا من انخفاظ الحرارة بشكل كبير وملحوظ اعتبارًا من يوم الأربعاء.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية، أن ارتفاع الحرارة وانخفاضها بشكل سريع ومفاجىء من سمات فصل الربيع، منوها بأنه يمكن البدء بالتخلي عن الملابس الشتوية الثقيلة بشكل تدريجي مع متابعة النشرات الجوية، نظرا لأن درجة الحرارة الصغرى مازالت منخفضة.

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